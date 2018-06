Leerlingen Toverboon laten het rollen 28 juni 2018

02u39 0

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Toverboon lieten het gisteren rollen. Met fietsen, rolschaatsen, skates, skateboards en steps trokken ze naar de Boonwijk voor hun project 'Alles op wieltjes'. Dat is traditie bij de Toverboon aan het einde van het schooljaar. "We werken een hele maand rond de fiets en veilig verkeer", klinkt het. "Als afsluiter van die fietsmaand, vatten we het sportief op en gaan we allemaal aan het rollen. Op die manier oefenen alle kinderen ook hun fietsvaardigheid." Voor de gelegenheid was de omgeving van de kerk in de Boonwijk volledig verkeersvrij gemaakt, zodat alle kinderen veilig konden fietsen. (DND)