Leerlingen scoren met toneelvoorstelling 24 april 2018

Leerlingen van het Oscar Romerocollege wisten te scoren met een eigen toneelvoorstelling 'Het geluid van zwetende Chinezen'. Voor de regie deden ze een beroep op Sonja Baten. "Maar voor de rest nemen we alle taken zelf voor eigen rekening", zegt Lut De Backer. "We staan dus niet alleen in voor de acteerprestaties, maar ook voor de affiche en flyer, decor, geluid, kledij, grime en belichting. Ons voornaamste doel is het publiek eens goed doen lachen en daar zijn we toch in geslaagd."





(DND)