Leerlingen Oscar Romerocollege ruimen zwerfvuil op 23 mei 2018

De leerlingen van de afdeling Economie en IT van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hebben gisteren zwerfvuil opgeruimd in de omgeving van hun school aan het sas. Ze kregen daarvoor hulp van de zwerfvuilmeesters. Het stadsbestuur stelde het nodige materiaal voor de opruimactie ter beschikking. Al het afval werd samengebracht op de speelplaats. "Die ligt er ook regelmatig rommelig bij", zegt leerkracht Bruno Sacré. "Daarom vonden we het niet slecht om de leerlingen eens met de neus op de feiten te drukken. We laten hen ook zelf het opgehaalde zwerfvuil sorteren." (DND)