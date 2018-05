Leerlingen ORC ontvangen Europese vrienden 04 mei 2018

02u47 0

De leerlingen van het Oscar Romerocollege van Dendermonde kregen hun Europese vrienden op bezoek. Dat kadert in het 'Erasmus+project Pro Integrate Plus'. Dendermonde kreeg bezoek van jongeren uit Duitsland, Avola en Griekenland. "We werken samen aan een project rond integratie van vluchtelingen in Europa", zegt directeur Tomas De Wilde. "Met dit uitwisselingsproject maken we zoveel mogelijk jongeren bewust rond de problematiek van integratie van vele vluchtelingen en sociale uitsluiting." Bij de uitwisseling hoorde ook een officiële ontvangst in het Dendermondse stadhuis.





(DND)