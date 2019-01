Leerlingen Oogappel schrijven zelf gedichten Nele Dooms

31 januari 2019

De leerlingen van basisschool De Oogappel uit Appels zetten zich donderdag aan het werk in het kader van de jaarlijkse Gedichtendag. De kinderen gingen enthousiast aan het schrijven om zelf gedichten te maken. “Op deze manier worden de kinderen uitgedaagd om aan poëzie te doen, iets wat ze niet altijd meteen in de vingers hebben”, zegt juf Els Verwaeren. “Omdat schrijven bij kleutertjes nog niet lukt, zorgden zij voor mooie tekeningen.” Alle leerlingen hadden daarbij één doel: voor een origineel cadeau zorgen voor de directeur. “Het is immers ook Dag van de Directeur”, zegt Verwaeren. “En dus verdient hij het om eens in de kijker gezet te worden en verwend te worden.” De twee vliegen in één klap bleken echter moeilijker te verwezenlijken dan verwacht. De directeur van De Oogappel lag thuis ziek in bed. “De gedichten liggen dan maar klaar in zijn bureau tegen dat hij genezen is”, lacht Verwaeren.