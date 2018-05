Leerlingen KASK op zoek naar Franz Courtens 01 juni 2018

Monique Caboor, Jos Rossel, Ingrid Verbeke en Leen Viaene, leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde, zijn erin geslaagd een schilderij van de 75 jaar geleden overleden Dendermondse kunstschilder Franz Courtens tot leven te brengen.





"Courtens schilderde veel boten. Wij hebben er onze eigen creatie van gemaakt, met allerlei verschillende materialen", klinkt het.





Het werk maakt deel uit van een grotere expo 'Naar Franz Courtens', waar ook andere academieleerlingen, gespecialiseerd in beeldhouwkunst, fotografie, vrije grafiek, keramiek, schilderkunst en tekenkunst aan meewerkten. Die is nog de hele zomer te bezichtigen in het Scheepvaartmuseum in Baasrode.











(DND)