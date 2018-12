Leerlingen Het Laar zamelen centjes in voor de Kampenhoeve Geert De Rycke

20 december 2018

15u20 0 Dendermonde Samen met de mensen van de Kampenhoeve stapten de leerlingen van Het Laar richting Wachtebeke voor Music For Life.

De kinderen van het Oscar Romerocollege campus Het Laar gingen eerder al aan de slag voor Music For Life. Met hulp van de mensen van Het Zoetemeer in Berlare bakten ze koekjes. Een massa koekjes die ze nadien verkochten. “Onze centjes willen we schenken aan de Kampenhoeve, een ezel- en paardenhoeve voor mensen met een beperking”, zegt Ilse Pissens, leerkracht in buitengewoon onderwijs Het Laar.

De mensen van de Kampenhoeve stappen zelf naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke waar alles in het teken van De Warmste Week zich afspeelt. “Onze kinderen stapten stukjes mee met de ezeltjestocht.” De ezeltjestocht zal vrijdag arriveren in Puyenbroek, waar de leerlingen van Het Laar hun cheque zullen overhandigen.