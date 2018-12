Leerlingen Het Laar brengen kerstsfeer in Passantenhuis Nele Dooms

18 december 2018

De leerlingen van buitengewoon basisonderwijs Het Laar in Dendermonde zorgden dinsdag voor extra kerstsfeer in het Passantehuis in Dendermonde. Dat is een dagverzorgingscentrum waar ouderen en personen met een verhoogde zorgbehoefte terecht kunnen voor een leuke dagbesteding.

Dinsdag konden ze dankzij de kinderen genieten van een stevige portie kerstmuziek. Op het programma stonden heel wat echte klassiekers. De kinderen beelden bovendien het kerstverhaal uit. “Onze kinderen hebben daar serieus voor geoefend”, zegt juf Greetje Onselaere. “Met zo’n kerstconcert geven we hen de kans om eens aan de buitenwereld te tonen wat ze kunnen.” Niet alleen de gebruikers van het Passantenhuis konden genieten van de muziek. Ook in het woonzorgcentrum Mariatroon gingen de kinderen dinsdag zingen.

Op woensdag volgt nog een kerstconcert in het psychiatrisch verzorgingstehuis De Leilinde. “Zo proberen we ervoor te zorgen dat ook andere mensen een fijne kerstperiode kunnen hebben”, zegt Onselaere. “We zien dit initiatief als een kans om diverse groepen binnen een verschillende zorgcontext met elkaar in contact te brengen.”