Leerlingen Go! Talent organiseren stockverkoop van Mayerline Geert De Rycke

13 november 2018

Het waren de leerlingen van de afdeling Verkoop en Winkelbediende van GO! Talent die de eer hadden om een stockverkoop van Mayerline te organiseren. “Eerst was er een opleiding waarbij de gewezen manager van het jaar en CEO van het Belgische kledingmerk, Mimi Lamote de leerlingen haar verwachtingen en tips meedeelde”, zegt Tom Rydant, directeur van GO! Talent.

Tijdens de stockverkoop zelf namen leerlingen verschillende taken voor hun rekening. “De samenwerking tussen Mayerline en onze school was voor beide partijen een unieke ervaring. Het is dan ook de bedoeling om deze samenwerking in de toekomst verder te zetten en zelfs te versterken.”