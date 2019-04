Leerlingen GO!Talent meten Brexit-koorts Nele Dooms

12 april 2019

12u16 1

De leerlingen van de afdelingen Handel en Kantoor en Gegevensbeheer van het GO! Talent van Dendermonde lopen een bedrijfsstage in Londen. Veertien dagen lang wonen en werken ze in de Britse hoofdstad. “Net omwille van de huidige Brexit-koorts is dit een unieke ervaring”, zeggen ze. “Deze periode is een historisch moment en dat we dit zelf kunnen aanvoelen hebben, zullen we zeker nooit vergeten.” De jongeren lopen stage bij kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook multinationals. “Voor onze leerlingen is het een bijzonder leerrijke ervaring om in een ander land te werken”, zegt directeur Tom Rydant. “Ze verblijven in gastgezinnen. Deze buitenlandse stage wordt ondersteund door Erasmus+. De jongeren versterken hun Engels, maken kennis met de cultuur van de Londense metropool, hun inwoners en verschillende bedrijven. Deze werkervaring prikkelt het ondernemerschapstalent bij elke leerling.”