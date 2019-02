Leerlingen Echo zeggen neen tegen pesten met eigen dans Nele Dooms

26 februari 2019

14u19 0

De leerlingen van gemeentelijke basisschool Echo van Oudegem zeggen “neen tegen pesten”. Dat maakten ze dinsdagochtend bij de start van de schooldag duidelijk met een eigen dans. Directeur Danny Verneirt, in de vrije tijd choreografe, zag het graag gebeuren en leerde de kinderen de dans aan. “Net als de voorbije jaren zet onze school zich ook nu in voor de actie tegen pesten”, zegt Verneirt. “Dit jaar is er echter geen nieuwe song en ook geen nieuwe move. Dus gingen we maar zelf creatief aan de slag. De kinderen maakten een eigen songmix tegen pesten en bedachten ook een gloednieuwe choreografie.” De choreo zal deze week elke dag gedanst worden voor de start van de lessen. Na de krokusvakantie zal dat telkens één keer per week gebeuren. Ook de kinderen van basisschool De Klinker uit Schoonaarde doen hieraan mee.