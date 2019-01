Leerlingen Echo-school op bezoek bij burgemeester Nele Dooms

21 januari 2019

De leerlingen van het derde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Echo uit Oudegem brachten een bezoek aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse. Dat kaderde binnen een projectweek rond het thema ‘dromen’. “De kinderen vroegen zich daarbij af hoe het zou zijn om een dagje burgemeester te zijn”, vertelt juf Elke van Nuffel. “Daarop vroegen we burgemeester Buyse of we eens bij hem mochten langskomen.” Resultaat was een uitstap naar het stadhuis van Dendermonde. De kinderen kregen er een rondleiding en waren welkom in het bureau van de burgemeester. “Ook de raadszaal in het stadhuis was een bezoekje waard”, zegt Van Nuffel. “De kinderen vonden het fantastisch dat ze de burgeemester vragen konden stellen. Afsluiten deden we met een bezoek aan het administratief centrum, het Vleeshuismuseum en het pas gerestaureerde Belfort. Dit was voor de kinderen een groot avontuur.”