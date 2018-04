Leerlingen De Schakel moedigen fietsers aan 06 april 2018

De kinderen van gemeenteschool De Schakel uit Baasrode steken fietsers een hart onder de riem. Daarvoor maakten ze leuke borden om zwakke weggebruikers aan te moedigen.





"We feliciteren fietsers omdat ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel", klinkt het. "En we bedanken hen omdat ze een steentje bijdragen voor een beter milieu en een meer leefbare en plezantere wereld. Met de actie willen we ook automobilisten stof tot nadenken geven. Er zijn immers alternatieven voor de wagen."





De leerlingen dringen bovendien bij beleidsmakers aan om te zorgen voor een veilige fietsinfrastructuur en voor meer inspanningen voor fietsers.





