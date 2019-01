Leerlingen De Klinker stellen hun dromen voor Nele Dooms

25 januari 2019

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klinker van Schoonaarde stellen op zaterdag 26 januari hun dromen voor. Dat gebeurt tijdens een openschooldag op zaterdag 26 januari. Twee weken lang werkten de kinderen rond het thema “Dromen”, waarbij elke klas over iets anders droomde. Onder andere snorren, sporten, ridders en prinsessen, muziek, kunst en vrede kwamen aan bod. Alle leerlingen noteerden hun dromen op droomwolken en brachten deze samen tot één grote installatie. Alle bezoekers tijdens de openschooldag krijgen de kans om deze droominstallatie te vervolledigen met hun eigen droom. De opendeur vindt plaats van 9 tot 11 uur. Iedereen is welkom in De Klinker, aan de Klinkaertstraat in Schoonaarde. Bezoekers die alle klassen doorlopen, ontvangen een droomhapje gemaakt door de leerlingen. Napraten kan in het Droomcafé.