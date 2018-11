Leerlingen De Klinker duiken in de boeken Nele Dooms

19 november 2018

De voorleesweek gaat in gemeentelijke basisschool De Klinker in Schoonaarde niet onopgemerkt voorbij. Daar doken de leerlingen massaal in de boeken voor een leesmarathon. “We planden een leeskwartier in”, zegt directeur Danny Verneirt. “Iedereen legde samen het schoolwerk neer om gezellig in een boek te gaan lezen. Voor de kinderen van het zesde leerjaar was dat iets bijzonders. Zij kregen de taak om voor te lezen aan de kleuters, zodat ook onze allerkleinsten van verhalen konden genieten. Met dit initiatief willen we onze kinderen laten ondervinden hoe leuk lezen kan zijn. Ook de rest van het schooljaar worden nog gelijkaardige leesmomenten gepland. Zo zetten we leesplezier goed in de kijker.”