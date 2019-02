Leerlingen Bijenkorf leren over oorlog voor ze naar musical 40-45 trekken Nele Dooms

15u34 0 Dendermonde De leerlingen van de vijfde en zesde klassen van basisschool Bijenkorf in Sint-Gillis-Dendermonde hebben vandaag oorlogsspecialist Patrick De Landtsheer uit Grembergen op bezoek gekregen.

De leerlingen trekken binnenkort naar de musical 40-45 van Studio 100 en willen goed voorbereid de voorstelling bijwonen. “Het pakkende verhaal van de ontwikkelingen in het Antwerpse gezin Segers tijdens WOII wordt op een prachtige manier vertolkt door een gedreven gezelschap. De hele opvoering speelt zich af in het complexe decor van een niets of niemand ontziend conflict. Daarom vonden de leerkrachten van de Bijenkorf het beter dat de kinderen daar iets over leerden, om het spektakel beter te kunnen volgen.” De Landtsheer nam de kinderen aan de hand van een digitale fotomontage en interactieve voordracht mee naar de oorlogsjaren. “Ik probeer alle belangrijke ontwikkelingen en gevolgen voor de mensen tijdens het naziregime goed te schetsen”, zegt De Landtsheer. “Maar ik verwijs ook naar de actualiteit, naar intolerantie en rassenhaat, die vandaag de dag jammer genoeg nog springlevend zijn.”