Leerlingen basisschool Atheneum lopen voor Rode Neuzen Nele Dooms

21 november 2018

De basisschool Atheneum van Dendermonde draagt haar steentje bij voor “Rodeneuzendag”. Met het initiatief wil onder andere Qmusic het taboe rond psychische problemen bij jongeren doorbreken en geld inzamelen voor een betere opvang en ondersteuning van jeugd. De kinderen van de Dendermondse basisschool zetten woensdag letterlijk hun beste beentje voor om ook geld in te zamelen. Zij namen deel aan een sponsorloop in de omgeving van de school. “Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar lieten zich sponsoren per kilometer. Ze kregen een uur de tijd om zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te lopen”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Eerder verkochten we al rode neuzen tijdens een oudercontact.” Op donderdag 29 november vindt nog een voordracht plaats “Psychisch welbevinden bij jonge kinderen en tieners”. De lezing, in de school aan de Geldroplaan, begint om 19.30 uur.