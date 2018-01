Leerlingen academie geven startschot Poëzieweek 25 januari 2018

Met de voorstelling 'Stemmen op de Vloer' gaven de leerlingen middelbare graad Verteltheater van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) van Dendermonde het startschot voor de jaarlijkse Poëzieweek.





Op het podium van Belgica BiS brachten ze een leuke voorstelling, met heel veel poëzie. Naar aanleiding van de Poëzieweek werken academie en bibliotheek overigens samen om een waaier aan activiteiten aan te bieden. Zo vindt vandaag om 12 uur een lunchlezing met Stijn Vranken plaats in de bib. Om 18.30 uur staan weer academieleerlingen in Belgica BiS voor de theaterpreformance 'Tussen mijn oren'. En om 20 uur volgt de vertoning 'Het is te laat om te doen alsof' in de bibliotheek.





De klas Literaire Creatie zorgt op vrijdag 26 januari om 10.30 uur dan weer voor een voorleessessie. Miriam Van Hee brengt haar gedichten in de academie, aan de Kerkstraat 47. (DND)