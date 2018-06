Leerling GO! Talent wint JOICO-schoolcontest Haarzorg 12 juni 2018

02u31 0

Daisy Viellefont, leerlinge uit het zevende jaar Haarzorg van het GO! Talent uit Dendermonde heeft de JOICO-schoolcontest 2018 gewonnen. Dat deed ze in de categorie "pittig kort", waar de vakjury de creatie van de laatstejaarsstudente bijzonder hoog wist te waarden. De JOICO-schoolcontest is een wedstrijd voor alle leerlingen Haarzorg uit alle scholen in Vlaanderen. Daisy wist ze de vakjury te bekoren met een gedurfd en professioneel kapsel. "We zijn bijzonder blij met deze prijs", zegt directeur Tom Rydant. "Het toont nogmaals aan dat er bijzonder veel talent onder onze leerlingen schuilt. Bovendien geeft het ook de nodige aandacht aan de opleiding Haarzorg."





(DND)