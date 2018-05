Leen Van Opstal exposeert in het Hof van Peene 17 mei 2018

Kunstenares Leen Van Opstal uit Opdorp stelt tentoon in de galerij van de erfgoedsite Hof van Peene in Baasrode. Tijdens een vorming aan de Academie in Bornem kreeg ze de kans zich te vervolmaken in het schilderen van landschappen, bloemen en stillevens. Ze maakt zowel abstracte, figuratieve als impressionistisch en expressionistische schilderkunst. Haar schilderijen zijn olie op doek. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 3 juni, elke zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. Bezoekers kunnen terecht in Hof van Peene, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. De toegang is gratis. Info: 0489/43.85.69 of via galerijhofvanpeene@gmail.com. (DND)