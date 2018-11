Leen Rossel naar Madrid voor Model Europees Parlement Nele Dooms

30 november 2018



Leen Rossel, leerlinge uit 6 Latijn-Wetenschappen van het GO! Atheneum van Dendermonde bracht een schoolweek door in Madrid en Toleda. Leen was immers geselecteerd voor de 49ste internationale MEP-sessie. MEP staat voor Model Europees Parlement, waarbij jongeren uit heel Europa samenkomen om te debatteren. “Ik zat in de commissie rond Environment, Public Health en Food”, zegt Leen. “We hadden het over de hoge medicatieprijzen en hoe die te drukken. Het was een onvergetelijke ervaring en ik heb er veel uit geleerd.”