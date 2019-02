Leen Dierick op plaats 2 CD&V-lijst voor Kamer Nele Dooms

27 februari 2019

15u15 0 Dendermonde Leen Dierick uit Grembergen, momenteel volksvertegenwoordiger en schepen in Dendermonde, zal bij de komende verkiezingen in mei op de tweede plaats van de federale CD&V-lijst in Oost-Vlaanderen te vinden zijn. Dat werd zopas binnen het provinciaal CD&V-bestuur beslist.

Een paar maanden geleden circuleerde de naam van Leen Dierick nog als mogelijke vrouwelijke lijsttrekker van CD&V in Oost-Vlaanderen voor de Kamer, nadat Pieter De Crem bekend had gemaakt dat hij zou stoppen met nationale politiek. Zijn onverwachte promotie van staatssecretaris naar minister van Binnenlandse Zaken deed De Crem op die beslissing terugkeren, zodat hij toch lijsttrekker in Oost-Vlaanderen is. Dierick krijgt nu vervolgens een mooie tweede plaats toegewezen.

“Die tweede plaats is voor mij een teken van waardering voor mijn geleverd werk en inzet in het parlement”, zegt Dierick. “Ik zit boordevol energie om er ook deze campagne samen met de lijsttrekker Pieter De Crem en alle andere kandidaten stevig tegenaan te gaan.” Dierick is op federaal niveau vooral bezig met dossiers rond klimaat, energie, consumentenbescherming, landbouw en het zelfstandigenstatuut.