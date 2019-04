Leegstand verdubbeld in tien jaar tijd: “Actie nodig om de kernen weer levendig te maken” Nele Dooms

18u03 2 Dendermonde In tien jaar tijd is de leegstand in Dendermonde ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfergegevens waarmee Unizo Oost-Vlaanderen oproept tot actie om de kernen weer levendig te maken. Schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) benadrukt dat Dendermonde niet de slechtste leerling van de klas is. “Maar er zijn ook maatregelen op komst voor beterschap”, zegt hij.

Locatus, die informatie over winkels en winkelgebieden verzamelt, nam de leegstandcijfers van Oost-Vlaamse steden met meer dan 20.000 inwoners onder de loep. De resultaten zijn niet echt om vrolijk van te worden. Zo goed als overal steeg de leegstand sinds 2009. In twaalf steden en gemeenten bedraagt het leegstandspercentage zelfs meer dan 10 procent. Dat is in Dendermonde niet het geval, maar ook hier namen die cijfers wel sterk toe. Van 3,20 procent in 2009 naar 7,7 procent in 2019, een dikke verdubbeling.

In tijden van e-commerce en baanwinkels zijn de cijfers misschien niet direct een grote verrassing, maar stadsbesturen moeten toch nadenken over een degelijk beleid om de kernen anders te gaan invullen Jos Vermeiren

Unizo Oost-Vlaanderen ziet in de resultaten ‘een duidelijk signaal dat er actie ondernomen moet worden om steden te redden van de verschraling en kernen opnieuw levendig en aantrekkelijk te maken’. “In tijden van e-commerce en baanwinkels zijn de cijfers misschien niet direct een grote verrassing, maar stadsbesturen moeten toch nadenken over een degelijk beleid om de kernen anders te gaan invullen”, zegt Unizo-voorzitter Jos Vermeiren. “Het retaillandschap is in tien jaar tijd enorm veranderd, maar dat mag geen uitvlucht zijn om kernen te laten doodbloeden. Er moet ingezet worden op beleving en elke stad moet werken aan haar eigenheid. Ook een herbestemming van leegstaande panden kan leegstand een halt toeroepen en de kernen opnieuw doen opleven.”

UNIZO pleit daarom voor ‘bedrijvige kernen’, met een mix van activiteiten zoals vrije beroepen, diensten, maakbedrijven, horeca en woningen. “Zo kunnen we de kernen terug levendig en aantrekkelijk maken”, klinkt het. “Om alle vormen van bedrijvigheid mogelijk te maken, moet ‘kernwinkelgebied’ wijzigen naar ‘kerngebied’.” Er moet volgens de organisatie ook meer werk gemaakt worden van het eigen DNA van een stad. “Wat zijn de sterktes, hoe kan de beleving verhogen en hoe is de kern het best te bereiken? Daar moet een duidelijke visie over bestaan”, zegt Vermeiren.

Dendermonde staat op de achtste plaats in de top tien van Oost-Vlaamse steden met meer dan 20.000 inwoners waar de leegstand spectaculair steeg. Ter vergelijking, Denderleeuw spant wel de kroon met een vervijfvoudiging van het aantal leegstaande handelspanden. Zele tekent een verviervoudiging op van 3,10 naar 12,5 procent en staat daarmee op een weinig benijdenswaardige tweede plaats. Ronse en Sint-Niklaas kampen al lang met een leegstandproblematiek, maar inspanningen voorbije jaren zorgen er hier voor dat de leegstand niet in die sterke mate steeg is. In Ninove en Aalst was dat wel het geval. Het Oost-Vlaams gemiddelde op vlak van leegstand, ligt op 8,7 procent. Dendermonde zit daar dus onder.

We werken aan een project rond creatief ondernemerschap en leegstaande panden. Dieter Mannaert, schepen lokale economie

Dat is ook schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) niet ontgaan. “Met 7,7 procent leegstand is Dendermonde zeker niet de slechtste van de klas. We doen beter dan bijvoorbeeld Sint-Niklaas, Aalst, Gent en Lokeren. En we zitten onder de gemiddelden van arrondissement en provincie”, zegt hij. “Maar elk leegstaand handelspand is er natuurlijk één te veel. Daarom werken we op dit moment aan een project rond creatief ondernemerschap en leegstaande panden. Dat project - Bakermat genoemd - staat aanstaande woensdag op de agenda van de gemeenteraad. We geloven ook dat de komst van het Uplace-project, op de plek van de Abdijschool in de binnenstad, als een hefboom kan werken om shoppen in de kern te promoten.”

Mannaert heeft sinds zijn start als schepen deze legislatuur al enkele constructieve gesprekken met Unizo achter de rug. “Ik engageer me persoonlijk om mijn schouders te zetten onder de oprichting van de nieuwe handelaarsvereniging Dynamisch Dendermonde”, zegt hij. “De voorbije drie maand heb ik ook de verzuchtingen van de middenstand in kaart gebracht. Daar zullen binnenkort concrete engagementen en oplossingen uitkomen.”