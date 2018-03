Leeftijdsgenoten gezocht om te feesten 07 maart 2018

De 55-jarigen van Buggenhout en Baasrode plannen dit jaar, onder het motto "Die van 1963 uit Buggenhout en Baasrode worden 55", een reünie. Daarom zijn ze op zoek naar leeftijdsgenoten. Op de bijeenkomst zijn alle 55-jarigen die in Buggenhout of Baasrode wonen, woonden of school liepen welkom. Samen vieren, gebeurt op zaterdag 13 oktober in Hof Ter Buecken, aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Na een feestmaal start een fuif met dj Joost. De organisatoren zijn momenteel druk bezig om adressen en gegevens van 55-jarigen te verzamelen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via bugbas1963@hotmail.com. Alles volgen kan via de Facebook-pagina "Buggenhout en Baasrode die van 1963". (DND)