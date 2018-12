Leeftijdsgenoten bouwen feestje Nele Dooms

03 december 2018

12u37 0

De 54- en de 55-jarigen uit Oudegem en Mespelare bliezen verzamelen. Ze bouwden een feestje in feestzaal Hof ter Megyhem aan de Hofstraat in Oudegem. Meer dan dertig enthousiastelingen maakten er een gezellige avond van. “Iedereen genoot van harte van een leuk weerzien met elkaar”, zegt Karin, één van de stuwende krachten achter de reünie. “Het is altijd leuk wat herinneringen aan onze jeugdjaren op te halen, maar ook een dansje hoorde erbij.”