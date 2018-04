Leden Keeperschool krijgen diploma 06 april 2018

De leden van De Keeperschool in Grembergen hebben hun diploma gekregen. Dat gebeurde bij de laatste keeperstraining van het seizoen, op de terreinen van het A-complex van de KAVD in de Bakkerstraat in Grembergen.





De Keeperschool is een groot succes.





"We zitten ondertussen aan onze zesde seizoen", zegt Franky Rauwoens, een van de initiatiefnemers. "Van uit de wijde omgeving komen jonge voetballertjes wekelijks naar ons om extra trainingen keepen te krijgen. Dat was vanaf het eerste seizoen een schot in de roos en dat blijft aanhouden."





Het seizoen werd afgesloten met een gezellige receptie.





(DND)