Le Fidèle in CC Belgica 18 april 2018

02u35 1

Cultuurcentrum Belgica organiseert op donderdag 19 april een filmmatinee. Het publiek krijgt "Le Fidèle" te zien een prent van Michael R.Roskam, met onder andere acteurs Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Sam Louwyck en Stefaan Degand. Wanneer Gino Bénédicte ontmoet op de racebaan is het liefde op het eerste gezicht. Algauw trekt het noodlot hen uiteen. Tegen beter weten in, zijn Gigi en Bibi gedreven om te vechten voor hun liefde. "Le Fidèle" is te zien om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 6 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)