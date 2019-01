Lauren Speelman goed op weg om kampioen Thaiboksen te worden “Mijn ambities? Als beste aan de top staan!” Nele Dooms

24 januari 2019

12u06 2 Dendermonde “Als iedereen bang is om tegen mij te vechten en ik aan de top sta. Dan is mijn missie geslaagd”. Dat zegt de vijftienjarige Lauren Speelman uit Baasrode. Het meisje is goed op weg om die ambitie waar te maken. Er wachten haar de komende maanden verschillende belangrijke wedstrijden Thaiboksen. “Toch stoer als een meisje haar mannetje kan staan. Ik hoop dat nog veel meisjes mijn voorbeeld volgen”, zegt ze.

Nog maar twee jaar doet Lauren Speelman aan “Muay Thai” of Thaiboksen, maar het is duidelijk dat er veel talent in de sportieve vijftienjarige schuilt. Thaiboksen is echter geen evidente sport, een pak ruiger nog dan kickboksen zelfs. “Het is een oude gevechtssport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend”, legt Lauren uit. “Het huidige Muay Thai is afkomstig uit de gewapende gevechtskunst. Er is veel meer in toegestaan dan bij kickboksen. Naast stoten en trappen, mogen we ook vuisten, ellebogen, knieën en benen gebruiken en de tegenstander op de grond vegen. Op het eerste gezicht lijkt daardoor dat zowat alles is toegestaan, maar toch zijn er ook heel wat regels zodat het een heel gecontroleerde sport is.”

En dat voor een meisje dat zich vroeger bezighield met paardrijden, atletiek, korfbal en dans. “Ik ben altijd al heel sportief geweest, maar klierkoorts zorgde ervoor dat ik een jaar out was”, vertelt Lauren. “Daarna wilde ik geen standaard zogeheten ‘meisjessport’ meer doen, het zegde me niets meer. Mama kwam met het idee om met boksen te starten. Ze kende de trainer Maikel. Eén keer ben ik gaan proberen en het was liefde op het eerste gezicht. Dit was echt iets voor mij. Bovendien vond trainer Maikel dat er talent in mij zat, dus ben ik er zeker volledig voor gegaan. Na anderhalve maand mocht ik al bij het wedstrijdteam trainen en na negen maanden volgde een eerste wedstrijd. Die verloor ik spijtige genoeg, maar dat heb ik de wedstrijden daarna dubbel en dik goedgemaakt.”

Zo goed zelfs dat Lauren begin februari op de wedstrijdvloer van de Baltic Open in Litouwen staat om het daar op te nemen tegen andere thaiboksers van over de hele wereld. Er volgen ook nog een resem gewone wedstrijden. Bovendien zit Lauren in de laatste ronde voor de selectie voor het Wereldkampioenschap. “De Belgische Federatie selecteert op basis van onder andere conditie, kracht en ervaring”, zegt ze. “Ik hoop echt zo hard dat ik erbij ga zijn.”

Lauren wil het Thaiboksen nooit meer opgeven. “Het is gewoon leuk hoe fantastisch je lichaam aanvoelt na een intense training”, zeg ze. “Bij het drillen kan je ook alles eens vergeten, gewoon verstand op nul en aan niets denken dan de sport. Natuurlijk krijg je ook wel eens slaag en doet dat pijn, maar dat houdt je alert. Van trappen lagen mijn benen bijvoorbeeld al eens open, maar er waren nog nooit ernstige verwondingen. Het blijft de bedoeling de andere meer pijn te doen dan zij mij. Fairplay is overigens het mooie aan deze sport. En al staan we als tegenstanders tegenover elkaar bij een wedstrijd, veel meisjes worden ook echte vriendinnen nadien.”

Naast schoolwerk gaat alle vrije tijd naar de sport. Trainen neemt zo’n twintig uur per week in beslag. “Vier dagen in de week train ik bij Team Hawks uit Baasrode, één dag trek ik naar Crossworld Reloaded in Hamme voor conditie- en krachttraining, en op zaterdag is er ook nog een sessie bij de Bulldogs in Antwerpen. Vier dagen per week staat ook nog een loopschema op de agenda.”

Dat Lauren zo hard traint heeft zijn redenen. Het meisje heeft grote ambities. “Ik wil aan de top geraken”, zegt ze. “Een grijze muis zijn is niets voor mij. Pas als de tegenstanders echt bang voor me zijn, zal mijn missie geslaagd zijn.”

Maar Lauren houdt er nog een andere missie op na. “Ik wil Thaiboks promoten bij andere meisjes”, zegt ze. “Intensief sporten is toch heel gezond. En het is toch superstoer als een meisje haar mannetje kan staan. Thaiboks is ook ideaal om jezelf te leren verdedigen en dat kan nog wel eens van pas komen in de boze wereld die het hier soms is.”