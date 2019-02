Lauren behaalt goud tijdens Baltic Open Nele Dooms

04 februari 2019

14u47 18 Dendermonde De vijftienjarige Lauren Speelman uit Baasrode heeft de gouden medaille in de wacht gesleept tijdens Baltic Open in Litouwen. Daar nemen thaiboksers van over de hele wereld aan deel. Lauren versloeg haar tegenstanders op de wedstrijdvloer in categorie -54kg bij de 14-15-jarigen.

De sportieve meid is razend fier. “De halve finale won ik al in de eerste ronde, van een meisje uit Cyprus dat nog nooit een wedstrijd verloren had”, vertelt ze. “En de finale won ik van een meisje uit Belarus, in de tweede ronde. Dat gebeurde twee keer met een ‘technisch Knock-Out’. Dan legt de scheidsrechter de wedstrijd stil omdat de ene partij te sterk is voor de andere en die regelrecht afstevent op een KO, wat erg ongezond is.” Met haar overwinning is Lauren, die nog maar twee jaar aan Muay Thai of Thaiboksen doet, weer een stap verder om haar ambities waar te maken. Het meisje wil de allerbeste zijn. “Pas als iedereen bang is om tegen mij te vechten en ik aan de top sta, is mijn missie geslaagd”, zegt ze. Lauren zit ondertussen ook in de laatste ronde voor de selectie voor het Wereldkampioenschap. “De Belgische Federatie selecteert op basis van onder andere conditie, kracht en ervaring”, zegt ze. “Ik hoop echt zo hard dat ik erbij ga zijn.”

Meer over Lauren, kan hier.