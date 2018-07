Lauranda keert na 90 jaar terug naar scheepswerf UNIEK SCHIP MOET TOERISTISCHE MEERWAARDE ZIJN IN GEMEENTE NELE DOOMS

10 juli 2018

02u26 0 Dendermonde De Scheepswerven Baasrode maken zich op voor de komst van het unieke museumschip Lauranda. De boot keert terug exact 90 jaar nadat hij in Baasrode gebouwd werd. Het moet een bijzondere meerwaarde worden voor de toeristische site.

De site van de vroegere scheepswerven Van Praet-Dansaert tussen de Schelde en de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode krijgt volop een heropwaardering. Steeds meer moet de site één van de grootste toeristische trekpleisters van de regio worden. Niet zomaar, want het gaat hier om de enige goed bewaarde vroeg-twintigste-eeuwse scheepswerf in Vlaanderen en behoort tot de best bewaarde historische werven in Europa. De provincie Oost-Vlaanderen nam dit erfgoed helemaal in eigen handen en beheer en maakt werk van de verdere uitbouw.





Dankzij een akkoord met de provincie Antwerpen, zorgt Oost-Vlaanderen er nu ook voor dat de Scheepswerven Baasrode een uniek pronkstuk rijker worden. Het 38 meter lange en vijf meter brede binnenschip Lauranda zal in de tweede helft van augustus zijn opwachting maken in Baasrode. Meer dan veertig jaar lag deze boot, ingericht als museumschip, aan het Steen in Antwerpen. "Door een vernieuwing van de kades daar, was er niet voldoende plaats voor alle erfgoedstukken van het museum", weet Fernand Van Hoey van de vzw Scheepvaartmuseum. "Daardoor komt het schip naar Baasrode."





Echte aanwinst

Dat gebeurt nu exact negentig jaar nadat de Lauranda op de Scheepswerven Van Praet-Dansaert gebouwd werd. "Het schip werd in 1928 gebouwd in Baasrode", zegt Jozef De Haeck. "De terugkeer is een echte aanwinst voor de site. Varen kan deze boot niet meer, maar hij is wel bijzonder. De volledige uitrusting van het vrachtschip is wel nog aanwezig. Er zijn twee gaten in het ruim gemaakt om bezoekers binnen te laten in een expositieruimte."





De jongste jaren lag de Lauranda te wachten op haar verhuis naar Baasrode op de terreinen van Wijngaard Natie. Op de scheepswerf Van Praet-Dansaert wordt momenteel een droogdok in gereedheid gebracht om het schip te kunnen stallen. "Het wordt een huzarenstuk om de Lauranda, een gevaarte van 130 ton, hier te krijgen", zegt Van Hoey. "Het zal op een ponton langs de Schelde naar hier vervoerd worden. Vervolgens zullen twee grote kranen van elk zevenhonderd ton het schip optillen en in het dok weer neerlaten. Dat zal alleszins een spectaculair zicht zijn."





Ondertussen is de vzw op zoek naar extra vrijwilligers. "Voor het restaureren en bouwen van oude schepen", zegt De Haeck. "Momenteel zijn er drie aanwezig op de werf: Alice, de veerboot uit Stille Waters en de botter Rosalie. Om ze helemaal op te knappen zijn nog helpende handen nodig."