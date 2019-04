Laura bundelt eigen gezonde recepten en bewegingstips in boek: “Een droom die uitkomt” Nele Dooms

05 april 2019

15u10 0 Dendermonde Laura Van den Broeck (25) uit Dendermonde ziet haar droom verwezenlijkt. Vanaf nu ligt haar eigen kookboek in de boekenhandel. Daarin bundelt Van den Broek zelf gecreëerde gezonde recepten en tips en tricks voor een gezonder en slanker lichaam.

Laura van den Broeck was niet altijd het slanke, fitte meisje waar ze nu voor staat. Maar door te experimenteren met eetgewoonten, eigen gerechten uit te denken en veel te sporten lukte dat wel. Uiteindelijk nam ze zelfs deel aan de verkiezing van Miss België. “Eigenlijk ben ik het levende bewijs dat goed uitkienen wat je eet en voldoende beweging het geheim van een fit leven zijn”, zegt ze. “Ik kampte met overgewicht vroeger, maar tijdens mijn eerste jaar op kot, vond ik het welletjes geweest en keerde ik het tij. Met succes.”

Via haar blog, Facebookpagina en Instagram promoot Laura haar gezonde levensstijl. Die zette ze bovendien vorig jaar in de kijker met een deelname aan het Vier-programma Komen Eten. Ze sleepte zelfs de overwinning in de wacht. “Ik liet me tijdens de uitzending ontvallen dat het mijn droom was om een eigen kookboek uit te brengen”, zegt ze. “Als bij wonder nam een uitgeverij met mij contact op om dat waar te maken. Natuurlijk heb ik meteen toegehapt.”

Al ontdekte Laura de voorbije maanden dat zo’n kookboek samenstellen niet evident is. “Een jaar heb ik daar hard aan gewerkt”, vertelt ze. “Ik ben ervan geschrokken hoeveel tijd daarin kruipt. Ik heb ook heel veel moeten koken om alle gerechten mooi op foto te krijgen. Op den duur werd het te veel om zelf op te eten, zodat ik de maaltijden gewoon begon uit te delen.”

Work-outs

Laura gaat er prat op dat haar werk niet zomaar het zoveelste gezonde kookboek op rij is. “Ik heb er bijvoorbeeld heel goed op gelet dat alle ingrediënten die ik gebruik simpel terug te vinden zijn in de supermarkten”, zegt ze. “Rode draad doorheen het boek is bovendien het no food waste-principe. Restjes worden gewoon in een andere recept verwerkt. En dan is er nog de reeks van meer dan dertig work-outs die het boek biedt. Terwijl je wacht op een gerecht in de oven, kan je perfect wat lichaamsoefeningen doen. Het boek bevat een link en code om die te ontdekken.”

Op Facebook is Laura te volgen via haar pagina ‘be fit, be awesome’, op Instagram is dat ‘befitbeawesomebylaura’. Haar boek ‘Be fit, Be awesome’, een publicatie van Uitgeverij Vrijdag, is te verkrijgen bij Standaard Boekhandel en Fnac.