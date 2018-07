Lasershow vervangt vuurwerk 14 juli 2018

Het traditionele vuurwerk om de jaarmarkt in Appels af te sluiten zal dit jaar vervangen worden door een lasershow. Oorzaak is de aanhoudende droogte deze zomer en het mogelijke brandgevaar dat hiermee gepaard gaan. Normaal gezien zou het vuurwerk starten om 22.30 uur. Dat zal nu een lasershow zijn die ongeveer veertig minuten duurt. Naar aanleiding van de jaarmarkt gelden maandag ook extra verkeersmaatregelen in Appels. De Heirstraat, Hoofdstraat, Kapellestraat, Vrijstraat, Sint-Apolloniastraat en Koebosstraat worden afgesloten voor het verkeer van 9 uur 's morgens tot 24 uur. Er geldt ook een parkeerverbod. Parkeren is ook verboden op de parkeerplaatsen aan de kerk voor het plaatsen van de lasershow. (DND)