Lasershow geslaagd alternatief voor vuurwerk Nele Dooms

17 juli 2018

09u06 0

Geen traditioneel vuurwerk in Appels om de jaarmarkt en bijhorend kermisweekend af te sluiten. Het gebeuren werd vervangen door een lasershow. Oorzaak voor het alternatief is de aanhoudende droogte deze zomer en het mogelijke brandgevaar dat hiermee gepaard gaan. Daarom beslisten de organisatoren in laatsts instantie om toch geen vuurwerk af te steken, maar te kiezen voor een brandveiligere lasershow. Het publiek liet het alvast niet aan zijn hart komen. De toeschouwers kregen een waar lichtspektakel van zo'n veertig minuten voorgeschoteld. De reacties waren lovend en enthousiast.