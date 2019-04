Langste Veggietafel zonder vlees: vzw Eva organiseert later zonder samenwerking stad Nele Dooms

12 april 2019

16u53 0 Dendermonde De stad zal niet meewerken aan de Langste Veggietafel die de vzw Eva Dendermonde wilde opzetten op 5 mei. Eerder deze week was flink wat commotie ontstaan nadat de vzw onthutst reageerde op het voorstel van de stad om ook vlees te serveren op het vegetarisch gebeuren. Eva Dendermonde laat de moed niet zakken en prikt een latere datum om de Veggietafel alsnog te dekken. “5 mei is nu te kort dag om alles nog alleen georganiseerd te krijgen”, klinkt het.

Eva vzw Dendermonde is een groep vrijwilligers die, net als andere afdelingen in Vlaanderen, vegetarisme wil promoten en zoveel mogelijk mensen verleiden om plantaardig te eten. De Langste Veggietafel organiseren in Dendermonde, net zoals dat al succesvol gebeurt in onder andere Sint-Niklaas, Leuven, Mechelen en Hasselt, leek de vzw een prima initiatief om inwoners in de stad kennis te laten maken met hun manier van eten. “We willen mensen de kans bieden minder bekende voedingsstijl te ontdekken”, zegt Sabine De Waele van Eva Dendermonde.

De vzw vroeg het stadsbestuur om een samenwerking om op 5 mei de Langste Veggietafel op de Grote Markt te organiseren. Alleen bleken deze week vragen van de schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V) rond toevoeging van vlees en zuivel aan de Veggietafel een serieuze domper voor de organisatoren. Na de suggestie van de stad dat die een samenwerking alleen zou zien zitten als er ook vlees, van lokale producenten, op het menu stond, was Eva vzw meteen formeel: “Dan gaat de Langste Veggietafel gewoon niet door”, klonk het resoluut. “Het gaat hier toch om een vegetarisch initiatief. Vlees druis tin tegen dat concept.”

Het Dendermondse schepencollege besprak het dossier uitvoerig tijdens haar jongste vergadering vrijdagvoormiddag. Daar is nu beslist dat het stadsbestuur niet zal meewerken aan de organisatie van De Langste Veggietafel. “Het evenement mag georganiseerd worden door EVA zelf”, zegt schepen Dierick. “De vzw moeten hiervoor dan wel zo snel mogelijk een aanvraag indienen, want die hebben we formeel niet. We bekijken intern waar de aanvraag mogelijks misgelopen is. Een samenwerking met onze eigen stadsdiensten zien we niet mogelijk. Maar in de toekomst kan er wel gesproken worden over de modaliteiten.”

De vzw Eva is bereid om De Langste Veggietafel dan maar alleen te organiseren. “Maar dat zal dan wel op een latere datum dan 5 mei zijn”, zegt Sabine De Waele. “Die datum is nu te kort dag om alles nog alleen georganiseerd te krijgen. Eens een nieuwe datum gevonden, zullen we tijdig de nodige aanvragen doen. We geloven echt in het concept van deze Veggietafel. Het kan gewoon ogen openen dat veggie en veganistisch eten ook een manier kunnen zijn om een steentje bij te dragen voor het klimaat.”

Wie toch graag eerder eens vegan proeft, kan wel nog aansluiten op de vegan brunch op paasmaandag 22 april. In samenwerking met Eva serveert Happy Days, aan de Vlasmarkt, vanaf 9 uur een veganistische paasbrunch. Een uitgebreid buffet bestaat uit hartige en zoete gerechtjes, helemaal plantaardig en huisgemaakt versbereid.