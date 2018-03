Langer werken in Geerstraat en Smeyskensstraat 24 maart 2018

De wegenwerken in de Geerstraat en de Smeyskensstraat in Baasrode duren langer dan voorzien. Het stadsbestuur laat de asfaltverharding in deze straten vernieuwen. Beide wegen liggen er al heel lang slecht bij. Een aannemer freest het huidige wegdek af en brengt in de plaats een nieuwe toplaag in asfalt aan. Er worden ook nieuwe weggoten geplaatst zodat de afwatering in beide straten verbetert. De opknapbeurt startte midden februari en zou normaal eind deze maand afgelopen zijn. Maar de aannemer heeft langer werk nodig om het wegdek degelijk te vernieuwen. De werken worden daarom verlengd tot 6 april. Zolang de werken duren, kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor verkeer. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod tijdens de werkuren. (DND)