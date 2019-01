Langer verkeershinder in Lodewijk Dosfelstraat Nele Dooms

Er zal langer verkeershinder zijn in de Lodewijk Dosfelstraat in Dendermonde. Normaal gezien zou de straat tegen 31 januari weer vrij zijn in beide rijrichtingen, maar dat loopt vertraging op. Er staat een mobiele kraan in de straat ter hoogte van huisnummer 15 voor dakwerken aan die woning. Door de weersomstandigheden moet de kraan langer blijven staan. De nieuwe deadline is nu voorzien tegen woensdag 6 februari. In de Lodewijk Dosfelstraat, tussen de Kerkstraat en de Kapittelstraat, geldt daarom éénrichtingsverkeer. Chauffeurs komende van de Kerkstraat kunnen in de richting van de Noordlaan rijden. Omgekeerd niet. Het verkeer komende van de Noordlaan wordt omgeleid via de Kapittelstraat en het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein. Fietsers mogen wel in beide rijrichtingen rijden.