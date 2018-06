Landschappen in de kijker 15 juni 2018

Vormingplus Waas-en-Dender organiseert morgen een voordracht over 'Het landschap vroeger en nu'. Aanleiding is het herdenkingsjaar van de Dendermondse landschapsschilder Franz Courtens. Peter De Smet geeft toelichting over het leven en werk van deze artiest. Daarna volgt ook een bezoek aan de tentoonstelling 'Scape' in het Huis Van Winckel. Daar stellen hedendaagse kunstenaars werk tentoon. Zij bogen zich over de rol van het landschap in het leven vandaag. "Spreekt het landschap nog tot de verbeelding? Bestaat er nog zoiets als een landschap en kan het nog inspireren?" De activiteit start om 10 uur in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat, en duurt tot 14 uur. De toegang bedraagt 6 euro. Info en reservatie: waas-en-dender@vormingplus.be. (DND)