Landschap van vroeger in de kijker 07 juni 2018

De bibliotheek van Dendermonde, CC Belgica, de Cultuurdienst en Amarant organiseren vandaag, donderdag 7 juni, een avond rond "Het landschap in de 19de eeuw". Dit kadert in het project Viewmasters, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse landschapsschilder Franz Courtens. In de 19de eeuw herontdekten de schilders het platteland. Ook rond Dendermonde vestigden zich verschillende schilders. Al snel werd de Dendermondse School toonaangevend voor de Vlaamse landschapsschilderkunst. Franz Courtens werd één van de bekendste schilders van België. De voordracht start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegang bedraagt 8 euro. (DND)