Landelijke Gilde serveert mosselen Koen Baten

17 augustus 2018

13u00 1 Dendermonde De Landelijke Gilde organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus het jaarlijkse mosselfestijn aan café Polderzicht, in de Bijlokestraat in Dendermonde.

Iedereen is welkom om aan te schuiven en te genieten van een heerlijke portie mosselen. De opbrengst van het festijn gaat dit jaar naar 'Armoede op school ten voordele van het Oscar Romerocollege' in Dendermonde. Op zaterdag 25 augustus kan je er terecht van 18 uur tot 20 uur. Op zondag 26 augustus is dat van 12 uur tot 15 uur. Je moet wel inschrijven, en dat voor 22 augustus via 052/21.10.16.