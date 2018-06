Landelijke Gilde combineert tuin en kunst 21 juni 2018

02u33 0

De Landelijke Gilde van Grembergen organiseert "Tuin en Kunst". Heel wat inwoners van Grembergen stellen hiervoor hun tuin open voor het grote publiek. Tien wondermooie en unieke tuinen zijn te bezichtigen. Bovendien stellen in deze tuinen veertig kunstenaars hun kunstwerken tentoon. "Tuin en Kunst" vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 juni. Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur. Overal is de toegang gratis. Op zaterdag vindt om 10.30 uur een literaire voordracht plaats in de tuin van Peter en Dirk De Caluwe-Burssens, aan de Reynoutstraat 4 in Grembergen. Meer informatie over de te bezoeken tuinen is te vinden via http://grembergen.landelijkegilden.be. (DND)