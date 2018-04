Landbouwfolies welkom in containerpark 06 april 2018

Landbouwers uit de regio Dendermonde kunnen dit voorjaar opnieuw terecht in het containerpark om er zicht te ontdoen van hun gebruikte landbouwfolies. Dat kan in het recyclagepark van Verko, aan de Bevrijdingslaan in Appels. De regeling geldt voor land- en tuinbouwers van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen. De gebruikte landbouwfolies worden gewogen en landbouwers betalen 36 euro per ton, bovenop de 2 euro toegangsgeld tot het containerpark. De aanvoer van landbouwfolies kan van maandag tot vrijdag, tussen 8.30 en 12 uur en tussen 12.30 en 16.30 uur. Op zaterdag is het enkel mogelijk tot 12 uur 's middags. (DND)