Landbouwdagen schot in de roos Koen Baten

29 juli 2018

De Landbouwdagen in Appels waren dit weekend opnieuw een schot in de roos. Zaterdagavond werd de 29ste editie van de Landbouwdagen al afgetrapt met een barbecue en een spetterend optreden van Johnny's Little Drumsticks, en ook zondag stonden er tal van activiteiten op het programma. Voor het eerst werd er tijdens de landbouwdagen een demonstratie schapendrijven gegeven. Verder was er een hondenshow van 'Paws en Friends' die heel wat volk lokte. Beide demonstraties werden door luid applaus onthaald. Verder waren er ook wedstrijden met paarden en nog tal van andere optredens. Er was ook een grote tombola, waarbij leuke prijzen te winnen waren zoals stukken van een varken en zuivelpakketten. Ook voor de allerkleinsten was er ontspanning voorzien: zij konden zich laten schminken en zich uitleven op het springkasteel.