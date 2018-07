Landbouwdagen met trekpaarden Nele Dooms

27 juli 2018

14u07 0 Dendermonde Appels is dit weekend toe aan de 29ste editie van de jaarlijkse Landbouwdagen.

Op zaterdag 28 en zondag 29 juli is iedereen welkom in en rond de feesttent, die opgesteld staat ter hoogte van Appels Veer. Op zaterdag 28 juli starten om 14 uur verschillende loopwedstrijden. Liefhebbers kunnen om 19 uur aanschuiven aan een grote barbecue. Om 21 treedt het orkest Jonny’s Little Drumsticks op. Zondag 29 juli start met een oogstmis om 11 uur. Hongerigen kunnen vanaf 12 uur op een steakfestijn terecht. Vanaf 14 uur staan Belgische Trekpaarden in de kijker. Er zijn demonstraties en wedstrijden. Tussendoor zijn er live-optredens, pannenkoeken en kinderanimatie. Info: 052/22.16.92.