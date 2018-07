Landbouwdagen in Appels Koen Baten

25 juli 2018

Dit weekend staan in Appels de landbouwdagen op het programma. Het is al de 29e editie die plaatsvind in de grote feesttent aan de Hoofdstraat in Appels. Op 28 en 29 juli kan je er een breed programma aantreffen met verschillende activiteiten. Op 28 juli is er voor het eerst de Appelrun met verschillende afstanden. Daarna is er een barbecue en aansluitend een optreden. Op zondag kan je opnieuw in de grote feesttent terecht al vanaf 11.00 uur ’s morgens voor de oogstmis. Op de middag is er een steakfestijn. Nieuw dit jaar is een demonstratie schapendrijven en een demonstratie van de hondenschool ‘Paws en Friends’. Er is ook voldoende kinderanimatie en een grote tombola.