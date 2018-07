Land art in de kijker 02 juli 2018

In het kader van het project Viewmasters, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse landschapsschilder Franz Courtens, vindt vandaag, maandag 2 juli, een lezing over "Geschiedenis van land art" plaats. Gastspreker is Christel Stalpaert.





Zij heeft het over de vele kunstvormen die elk op hun eigen manier het oneindig aantal verschillende gezichten van het landschap tonen. De lezing laat landschapsevocaties van de romantiek, spirituele landschappen van de symbolisten en duistere landschappen van Dalí ervaren. Ook de earthworks-beweging in Amerika, de land art in Engeland en de arte povera in Italië komen aan bod. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Scheepvaartmuseum, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. Daar is ook de tentoonstelling "naar Franz Courtens" van de leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te bezoeke. Info: www.dendermonde.be/viewmasters. (DND)