Ladies of the Sixties in CC Belgica Nele Dooms

31 januari 2019

De Ladies of the Sixties komen op zondag 3 februari langs in Dendermonde. Ze nemen het publiek mee naar de swingende jaren zestig. Daarvoor worden ze begeleid door een spetterende zeskoppige liveband. Iedereen mag meeswingen op de tonen van Dancing in the Street, Respect, Heatwave, Son of a Preachter Man, Mister Postman en Da Doo Ron Ron. De Ladies of the Sixties zijn Maria Plessers, Elke Buyle, Liesbeth Roose en Annique Janissen. Ze brengen de grootste hits van de bekendste sixties-zangeressen zoals Aretha Franklin, Diana Ross en Dionne Warwick. De voorstelling begint om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. toegangskaarten kosten 16 euro. Info en reservatie: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26.