Ladies Circle zorgt voor warm eindejaar Nele Dooms

21 december 2018

Serviceclub Ladies Circle van Dendermonde zorgt voor een warm eindejaar voor inwoners in de regio die het moeilijker hebben. De dames zorgden ervoor dat er liefst 850 geschenkjes werden ingezameld om te verdelen aan kansarme gezinnen. “We lanceerden een paar weken geleden een oproep naar sympathisanten om voor geschenkjes te zorgen en die is heel warm onthaald”, zegt Karen De Ridder van Ladies Circle. “We zijn heel blij met de massa geschenkjes. Daar zijn ook nog eens 400 pakken koekjes en chocolade bijgekomen. We verdelen alles via de vzw Lebbeke Bant Armoede, kinderfonds De Tondeldoos en kindertehuis De Dageraad. Naast onze geschenkjes wordt de eindejaarsperiode ook extra smakelijk voor deze mensen, dankzij de schenking van 200 kilo kroketjes door Philly’s Croquettes.” Dankzij de verkoop van wijn rosé en de organisatie van een eerste Witches Ball in oktober, kan de serviceclub ook 10.000 euro wegschenken aan lokale goede doelen. “Zo proberen we actief bij te dragen aan een warme gemeenschap”, zegt De Ridder.