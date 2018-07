Ladies Circle zorgt voor leuke vakantiedag 05 juli 2018

Serviceclub Ladies Circle van Dendermonde helpt kinderen die het moeilijker hebben om een leuke vakantie te beleven. De dames namen kinderen en jongeren van Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme gezinnen in Dendermonde, op sleeptouw voor een namiddag bowlen. Ook de kinderen van kindertehuis Dageraad uit Hamme en kinderen via het OCWM van Lebbeke mochten mee. "Met zo'n tachtig kinderen is deze activiteit een groot succes", zegt Karen De Ridder van Ladies Circle. In januari organiseerden we al eens een gelijkaardig initiatief met paintball. Nu kozen we voor bowling." Het Meirdam Fitness en Sport Center in Dendermonde zette met plezier de deuren open voor de kinderen. Ladies Circle zorgde voor frisdrank, snacks en een cadeautje. (DND)