Ladies Circle zamelt cadeautjes in Nele Dooms

10 december 2018

15u39 0

Serviceclub Ladies Circle Dendermonde pakt uit met een nieuwe actie. In het kader van ‘december - cadeautjesmaand’ wil de vereniging zoveel mogelijk geschenkjes inzamelen. Die zijn uiteindelijk bestemd voor kansarme gezinnen. “Het principe is eenvoudig”, zegt voorzitter Karen De Ridder. “Iedereen mag een mooi geschenkje inpakken voor één van de mensen die in Lebbeke beroep doen op de bedeling van voedselpakketten. In de pakketten mag bijvoorbeeld voedsel zitten, speelgoed, huishoudspullen, verzorgingsproducten of noem maar op. Wie een cadeautje maakt, schrijft er gewoon aan de buitenzijde op of het voor een man, een vrouw of kind bestemd is.” De vrijwilligers van Ladies Circle halen de geschenkjes zelf op en bezorgen ze aan de vzw Lebbeke Bant Armoede. Die zal er eind december de vierhonderd mensen die beroep doen op de vzw blij mee maken. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Ladies Cirle Dendermonde.