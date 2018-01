Ladies Circle gaat paintballen met kinderen 02u40 0 Foto De Rycke De kinderen genieten van hun gevecht met verfkogels.

Een leuke, actieve en spannende namiddag. Daar genoten gisteren een vijftigtal kinderen van met een portie paintball. Serviceclub Ladies Circle Dendermonde nam hen mee naar Atrium Mortis in de Rossevaalstraat in Lebbeke. "De zaakvoerders van deze paintball-locatie nodigden ons uit om met kinderen die het minder makkelijk hebben in deze maatschappij langs te komen", zegt Karen De Ridder van Ladies Circle Dendermonde. "Wij namen contact op met Kinderfonds De Tondeldoos van Dendermonde, het OCMW van Lebbeke en Kindertehuis Dageraad uit Hamme om kinderen tussen acht en veertien jaar oud uit te nodigen. De namiddag is alleszins een groot succes. Zo hebben deze kinderen bij de eerste schooldag na de vakantie ook eens een straf verhaal van een uitstap om mee uit te pakken." Naast paintball konden de kinderen ook genieten van pannenkoeken en wafels. (DND)